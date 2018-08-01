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У Миколаєві підліток на авто наїхав на 6-річну дитину

У Заводському районі Миколаєва у дворі житлового будинку по вулиці 3-тя Слобідська 170/2 підліток наїхав на автомобілі на 6-річного хлопчика.

– 59-річний чоловік передав управління автомобілем Opel своєму 13-річному онуку, аби навчити його кермувати транспортним засобом. Під час руху неповнолітній скоїв наїзд на шестирічного велосипедиста, який у цей момент сидів обабіч дороги, – повіли у прес-службі ГУ НП у Миколаївській області.

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Малолітнього з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Наразі на місці події працюють патрульні поліцейські та слідчі.

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У Миколаєві підліток на авто наїхав на 6-річну дитину / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі в одному з дворів двоє підлітків побили 14-річну дівчинку, яка хвора на діабет.

Фото: ГУ НП у Миколаївській області.

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