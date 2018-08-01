У Перу через акції протесту туристів зіткнулися два потяги, які їхали з міста Куско у населений пункт Мачу-Пікчу.
Про це повідомляє El Comercio.
23 особи отримали легкі травми, ще п’ять осіб були серйозно поранені, їх госпіталізували у найближчу лікарню.
Інцидент стався через перекриття залізничних колій туристами, що не зуміли придбати квитки на поїзд.
У результаті один склад не зміг вирушити від станції, і в нього врізався наступний.
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У Перу зіткнулися поїзди через протестувальників / 3 фотографии
Нагадаємо, на Буковині поїзд протаранив мікроавтобус, є жертви.
Фото: El Comercio
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