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У Перу зіткнулися поїзди через протестувальників

У Перу через акції протесту туристів зіткнулися два потяги, які їхали з міста Куско у населений пункт Мачу-Пікчу.

Про це повідомляє El Comercio.

23 особи отримали легкі травми, ще п’ять осіб були серйозно поранені, їх госпіталізували у найближчу лікарню.

Інцидент стався через перекриття залізничних колій туристами, що не зуміли придбати квитки на поїзд.

У результаті один склад не зміг вирушити від станції, і в нього врізався наступний.

Читайте: Кілометр тягнув по коліях! Поїзд Київ-Бердянськ протаранив легковик

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У Перу зіткнулися поїзди через протестувальників / 3 фотографии

Нагадаємо, на Буковині поїзд протаранив мікроавтобус, є жертви.

ФотоEl Comercio

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