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Удар, дим і крики: пасажир зняв на відео авіакатастрофу у Мексиці

У мережі з’явився відеозапис, зроблений у салоні літака, який зазнав аварії у Мексиці.

Ролік опублікував телеканал NBC News.

На записі видно, як літак знижується, вдаряється об землю, а потім салон заповнюється димом. На задньому плані чути дитячий плач і крики.

Читайте: Літак луснув навпіл! Пасажир зняв авіакатастрофу на відео

Нагадаємо, що сьогодні у Дуранго (Мексика) розбився літак Embraer-190 авіакомпанії Aeromexico, на борту якого перебувало 97 пасажирів і 4 члени екіпажу.

ВІДЕО: NBC News.

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