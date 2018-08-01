В Одесі п’яна слідча влаштувала ДТП і показала стриптиз (18+)

В Одесі нетвереза ​​співробітниця на автомобілі врізалася у припарковану машину. За даним фактом розпочато службову перевірку.

Автомобіль Nissan під управлінням працівниці одного з міських відділів поліції зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

– Згідно з результатами перевірки на алкотестер водій Nissan перебував у стані алкогольного сп’яніння. У зв’язку з незгодою жінки з висновками тестування вона була спрямована на додаткове медичне обстеження, – повідомила прес-служба ГУ НП в Одеській області.

Відносно порушника складено протоколи за ст. 124, 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, за даним фактом призначено службову перевірку.







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За деякими даними, жінка-водій – підполковник, слідчий Приморського відділу поліції Наталія Маришева. В її крові було виявлено 2,23 проміле алкоголю (норма не більше 0,2 проміле), а при проведенні слідчих процедур жінка вела себе агресивно.

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Як написав на своїй сторінці в Facebook очевидець події Дмитро Кравчук, коли він намагався дізнатися результати обстеження, затримана початку на нього кричати і задирати спідницю.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Вишневому Київської області сталася серйозна ДТП за участю відразу трьох маршрутних автобусів.

Фото та відео: Діма Кравчук.