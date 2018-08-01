Військового, тіло якого знайшли у колекторі, убили товариші

За підозрою у вбивстві 23-річного бійця батальйону Донбас-Україна Костянтина Козакова затримали двох його товаришів за службою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

– Поліцейські Харківщини затримали двох військовослужбовців, які вбили свого колегу по службі, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 28- та 25-річному зловмисникам вже оголосили про підозру.

Слідчі встановили, що 25 липня близько 23.00 між трьома військовослужбовцями стався конфлікт на території військової частини.

– Під час з’ясування стосунків чоловіки почали наносити 23-річному хлопцю удари руками і ногами в область голови та тулуба. Коли колега по службі впав, зловмисники задушили його та кинули тіло до каналізаційного колектора, – відзначили в поліції.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 “умисне вбивство” Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора у місті Лозова на Харківщині у каналізаційному колекторі було виявлено тіло 23-річного чоловіка.