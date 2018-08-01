PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Волосся і одяг диміли: Гандзюк розповіла про атаку кислотою (18+)/

Волосся і одяг диміли: Гандзюк розповіла про атаку кислотою (18+)

Постраждала від атаки кислотою чиновниця Херсонської міськради Катерина Гандзюк розповіла подробиці нападу і назвала суму, яку заплатили нападнику.

Про це повідомляє юрист Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

– Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою, – розповідає Катерина.

За словами одного з очевидців, її волосся і одяг диміли від роз’їдання кислотою

За її словами, замовник злочину отримав $500.

– Я б дала більше, щоб не чіпали. Я не боюся – це частина моєї роботи. Я відчувала, що після нерозкритих злочинів в Одесі, після того, що 32 дня поліція Херсона намагалася встановити факт того, що Сергій Нікітенко – журналіст, я відчувала, що я – наступна. Я не спілкуюся з жодними правоохоронцями з Херсона, – розповіла вона.

За словами юриста, у поліції досі нічого не зробили і відео не вилучали.

Крім того, Найєм зазначив, що стан постраждалої близький до важкого і сьогодні буде консиліум лікарів.

Приехали в Херсон к Катерина Гандзюк. «Вышла, меня облили. Почувствовал что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала…

Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 31 липня 2018 р.

Нагадаємо, як у Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

ФотоКатерина Гандзюк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Перу зіткнулися поїзди через протестувальників
Зґвалтував і залишив у кущах: 13-річний ром забив до смерті жінку
Опубліковані фото ймовірних вбивць добровольця Олешка
Вбивство Сармата: поліція зловила підозрюваного
Потрійна аварія у Вишневому: водієві стало зле
Вбивство Сармата: що відомо про добровольця Олешка
Кого облили кислотою у Херсоні – чим відома Катерина Гандзюк
На Харківщині у каналізаційному колекторі знайшли тіло військового
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка