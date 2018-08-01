Волосся і одяг диміли: Гандзюк розповіла про атаку кислотою (18+)

Постраждала від атаки кислотою чиновниця Херсонської міськради Катерина Гандзюк розповіла подробиці нападу і назвала суму, яку заплатили нападнику.

Про це повідомляє юрист Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

– Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою, – розповідає Катерина.

За словами одного з очевидців, її волосся і одяг диміли від роз’їдання кислотою

За її словами, замовник злочину отримав $500.

– Я б дала більше, щоб не чіпали. Я не боюся – це частина моєї роботи. Я відчувала, що після нерозкритих злочинів в Одесі, після того, що 32 дня поліція Херсона намагалася встановити факт того, що Сергій Нікітенко – журналіст, я відчувала, що я – наступна. Я не спілкуюся з жодними правоохоронцями з Херсона, – розповіла вона.

За словами юриста, у поліції досі нічого не зробили і відео не вилучали.

Крім того, Найєм зазначив, що стан постраждалої близький до важкого і сьогодні буде консиліум лікарів.

Приехали в Херсон к Катерина Гандзюк. «Вышла, меня облили. Почувствовал что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала… Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 31 липня 2018 р.

Нагадаємо, як у Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Фото: Катерина Гандзюк