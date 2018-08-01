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Жертва спеки. На вулиці в Кривому Розі жінка впала замертво

У Кривому Розі на вулиці в Металургійному районі 31 липня померла жінка.

Швидка допомога

Про це повідомляє Перший Криворізький.

За словами очевидців, 48-річній жінці стало зле через спеку.

Серце кріворожанки не витримало, і вона впала без свідомості.

Перехожі намагалися їй допомогти, поливали водою і викликали швидку, але медики констатували смерть.

У місцевій поліції Комсомольской правде в Украине підтвердили, що причиною раптової смерті жінки є висока температура повітря і задуха.

– Тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка покаже, що ж сталося. Попередня кваліфікація – природна смерть через спеку, – розповіли виданню в прес-службі Нацполіції Кривого Рогу.

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У той день в місті зафіксували +30, а небезпечною для людини температурою повітря вважається +26 і вище.

До речі, раніше ми публікували інфографіку, як надати першу допомогу при тепловому ударі.

Фото: Первый Криворожский

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