Били та сексуально домагалися: на Волині скандал у дитячому притулку

У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові.

Троє дітей з притулку у місті Рожище заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Усього в притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.

Про це повідомила в соцмережі омбудсмен Людмила Денісова.

– Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася – сказала, що вони все вигадують, – йдеться в повідомленні.

Денісова заявила, що працівники Нацполіції вже працюють на місці. З очільником ОДА Волинської області Олександром Савченком обговорили місце, куди можна буде перевести дітей і забезпечити їхній психологічний спокій.

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– Наголошую, що жоден із співробітників притулку не повідомив про те, що у них відбувається. Залишати дітей сам на сам з такими людьми ми не маємо права. На місці вже працює Служба у справах дітей, керівник профільного департаменту Міністерства соціальної політики Руслан Ковбаса вже також виїхав до притулку. Має під’їхати й прокуратура. Як з’ясувалося, директор установи вже був у розробці правоохоронних органів після пропажі дітей. Міністерство охорони здоров’я простежить за тим, аби дітей обстежили й надали усю необхідну медичну допомогу, – додала омбудсмен.

Нагадаємо, на Одещині затримали 29-річного педофіла, який зґвалтував 8-річного хлопчика.