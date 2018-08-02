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Для риби тримав. У колишнього АТОшника знайшли 63 тротилові шашки

У будинку 44-річного жителя міста П’ятихатки, що на Дніпропетровщині, знайшли 63 тротилові шашки загальною вагою 13,4 кг.

Вибухівка

Про це повідомляє обласна поліція.

Крім тротилових шашок, чоловік зберігав 4 запали та дріт до детонаторів.

Чоловік розповів, що вибухівку він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил, де проходив службу, і зберігав нібито для глушіння риби.

Читайте: Вибух у Рівному – у будинок кинули гранату

Відкрито кримінальне провадження, вилучені предмети направлені на експертизу.

До слова, у червні в нічному клубі у Сумах стався вибух гранати РГД-5. Поранення отримали 7 осіб.

Фото: dp.npu.gov.ua

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