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ДТП на трасі Одеса-Рені: Honda протаранила пасажирську маршрутку

Близько 15.00 недалеко від села Утконосівка на трасі Одеса-Рені автомобіль Honda виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з маршрутним таксі. В результаті аварії одна людина загинула.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

За даними поліції, легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом Ізмаїл – Кальчеве.

Водій Honda загинув, ще семеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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ДТП на трасі Одеса-Рені: Honda протаранила пасажирську маршрутку / 3 фотографии

До речі, сьогодні невідомий на вантажівці протаранив автомобіль, в якому знаходилися активіст Григорій Козьма і голова Одеської міської організації Народного Руху України Михайло Кузаконь.

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