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Масове отруєння шаурмою у Києві: у лікарнях 83 людини

Кількість постраждалих внаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 83 осіб.

Про це повідомили у Держспоживслужбі.

– Станом на сьогодні зареєстровано 83 випадки захворювання гострою кишковою інфекцією, в тому числі 12 випадків серед дітей, – повідомили у Держспоживслужбі.

Постраждалі вживали шаурму, придбану в різних торгових точках одного власника.

Дивіться сюжет: З чого роблять шаурму, хто і як її продає – що показала інспекція

Перевірка встановила, що у власника не було необхідних дозвільних документів. На даний момент ці МАФи закриті.

За попередніми даними, у всіх, хто отруївся, – сальмонельоз.

Нагадаємо, вчора у Києві кількість госпіталізованих шаурмою збільшилася до 70 осіб.

Фото: dreamstime.com.

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