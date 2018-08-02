Масове отруєння шаурмою у Києві: у лікарнях 83 людини

Кількість постраждалих внаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 83 осіб.
Про це повідомили у Держспоживслужбі.
– Станом на сьогодні зареєстровано 83 випадки захворювання гострою кишковою інфекцією, в тому числі 12 випадків серед дітей, – повідомили у Держспоживслужбі.
Постраждалі вживали шаурму, придбану в різних торгових точках одного власника.
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Перевірка встановила, що у власника не було необхідних дозвільних документів. На даний момент ці МАФи закриті.
За попередніми даними, у всіх, хто отруївся, – сальмонельоз.
Нагадаємо, вчора у Києві кількість госпіталізованих шаурмою збільшилася до 70 осіб.
Фото: dreamstime.com.
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