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Масштабна пожежа в Харкові – горить Інженерно-педагогічна академія

На вул. університетській у Харкові сталася пожежа в будівлі Української інженерно-педагогічної академії.

Виклик про пожежу у будівлі Української інженерно-педагогічної академії рятувальники отримали о 15.07.

Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Ігор Лупандін, пише UA: Харьков.

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За його словами, зараз на місці працює 9 автоцистерн і 3 автодрабини надзвичайників. Площа пожежі невідома. Про травмованих або евакуацію людей з будівлі інформації немає.

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Масштабна пожежа в Харкові – горить Інженерно-педагогічна академія / 3 фотографии

Нагадаємо, у Києві загорівся хостел, в результаті чого постраждали 6 людей.

Фото: mediaport.ua

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