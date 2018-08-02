Масштабна пожежа в Харкові – горить Інженерно-педагогічна академія

На вул. університетській у Харкові сталася пожежа в будівлі Української інженерно-педагогічної академії.

Виклик про пожежу у будівлі Української інженерно-педагогічної академії рятувальники отримали о 15.07.

Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Ігор Лупандін, пише UA: Харьков.

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За його словами, зараз на місці працює 9 автоцистерн і 3 автодрабини надзвичайників. Площа пожежі невідома. Про травмованих або евакуацію людей з будівлі інформації немає.