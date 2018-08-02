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На пляжі у Коблево прогримів вибух

2 серпня на пляжі курорту Коблево в одному із закладів вибухнув газовий балон. В результаті інциденту постраждала жінка з числа обслуговуючого персоналу.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, жінка отримала опіки під час вибуху газового балона, і була госпіталізована.

Після вибуху спалахнула пожежа на площі 400 м. кв.

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До приїзду рятувальників у гасінні пожежі брали участь випадкові очевидці.

Обставини події встановлюються.

На місці працюють співробітники правоохоронних органів.

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На пляжі у Коблево прогримів вибух / 2 фотографии



Нагадаємо, у Києві загорівся хостел, в результаті чого постраждали 6 людей.

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