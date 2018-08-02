2 серпня на пляжі курорту Коблево в одному із закладів вибухнув газовий балон. В результаті інциденту постраждала жінка з числа обслуговуючого персоналу.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
За попередньою інформацією, жінка отримала опіки під час вибуху газового балона, і була госпіталізована.
Після вибуху спалахнула пожежа на площі 400 м. кв.
Читайте: У Маріуполі на Азовсталі перекинувся підйомник з робітниками. Є жертви
До приїзду рятувальників у гасінні пожежі брали участь випадкові очевидці.
Обставини події встановлюються.
На місці працюють співробітники правоохоронних органів.
На пляжі у Коблево прогримів вибух / 2 фотографии
Нагадаємо, у Києві загорівся хостел, в результаті чого постраждали 6 людей.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+