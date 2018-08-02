У Білорусі перекинувся автобус, який прямував за маршрутом Київ-Таллінн, з 53 пасажирами з України, Молдови та Росії на борту.

Це сталося близько 4.30 ранку, повідомляє сайт УВС Вітебського облвиконкому.

– За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Світочівка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік у кювет під час руху. Для оцінки фізичного стану у лікарню були доставлені 12 осіб. Вісім з них вже оглянуті лікарями і відпущені, – сказано у повідомленні.

За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не отримав і в госпіталізації не потребує.

Уточнюється, що перезмінка водіїв повинна була відбутися о 5.00.



У Білорусі перекинувся автобус з 53 пасажирами. Серед них – українці / 2 фотографии

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До речі, 27 липня у Чернівецькі області мікроавтобус Mercedes зіткнувся із вантажним потягом. Внаслідок аварії двоє чоловік загинули, ще семеро пасажирів доставлено до лікарні, троє з них – в реанімації.

ФОТО: uvd.vitebsk.gov.by