PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Білорусі перекинувся автобус з 53 пасажирами. Серед них - українці/

У Білорусі перекинувся автобус з 53 пасажирами. Серед них – українці

У Білорусі перекинувся автобус, який прямував за маршрутом Київ-Таллінн, з 53 пасажирами з України, Молдови та Росії на борту.

Це сталося близько 4.30 ранку, повідомляє сайт УВС Вітебського облвиконкому.

– За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Світочівка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік у кювет під час руху. Для оцінки фізичного стану у лікарню були доставлені 12 осіб. Вісім з них вже оглянуті лікарями і відпущені, – сказано у повідомленні.

За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не отримав і в госпіталізації не потребує.

Уточнюється, що перезмінка водіїв повинна була відбутися о 5.00.

image image
У Білорусі перекинувся автобус з 53 пасажирами. Серед них – українці / 2 фотографии

Читайте:  Їхав дуже швидко і заснув за кермом: подробиці смертельної ДТП на Житомирщині

До речі, 27 липня  у Чернівецькі області мікроавтобус Mercedes зіткнувся із вантажним потягом. Внаслідок аварії двоє чоловік загинули, ще семеро пасажирів доставлено до лікарні, троє з них – в реанімації.

ФОТО: uvd.vitebsk.gov.by

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Жителів білоруського міста налякало “торнадо”
Обличчям у вогнище: дівчина стрибала через купальське багаття і впала
Олімпійська чемпіонка Домрачева йде з біатлону
Лукашенко: Ми на фронті, у нас можуть розв’язати війну як в Україні
Військовий БМП розчавив легкове авто з водієм всередині
Покличемо Росію: реакція Білорусі на базу США у Польщі
Українські діти розбилися у Білорусі: є загиблий, 6 травмованих
Alekseev – учасник Білорусі на Євробаченні 2018
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка