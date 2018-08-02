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У Чернівцях дівчина викинулася з п’ятого поверху, врятувати не вдалося

У Чернівцях 27-річна дівчина кинулася з вікна п’ятого поверху. Врятувати її не вдалося. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє місцеве видання 0372.ua.

Трагедія сталася 1 серпня на вулиці Воробкевича. Повідомлення в поліцію надійшло у середу о 22.30.

Правоохоронці встановлюють обставини самогубства дівчини.

Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою самогубство.

Читайте: У РФ школяр викинувся з вікна після перевірки ФСБ

Нагадаємо, як у Києві напівголий чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

Фото: Sjstudio357/Dreamstime.com

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