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У Києві чоловік перерізав собі горло після програшу в карти

У Києві на Борщагівці чоловік порізав себе через програш у карти.

Чоловік перерізав собі горло на бульварі Кольцова в районі ринку Дніпро Святошинського району, повідомляє dtp.kiev.ua.

НП сталася біля однієї з наливайок. За словами очевидців, причиною став програш в карти.

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На місце події прибули медики швидкої допомоги і поліція.

На даний момент немає інформації про стан чоловіка.

Раніше Факти ICTV писали, що з вікна столичної лікарні вистрибнув напівголий чоловік. Смерть наступила миттєво.

Фото: dtp.kiev.ua

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