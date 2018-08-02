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У Києві жінка померла у кріслі стоматолога

У Києві у стоматологічному центрі раптово померла жінка 1970 року народження.

Нещасний випадок стався сьогодні близько 11.00 на вулиці Воздвиженській, 16А, повідомляє KyivOperativ.

Попередня причина смерті – реакція на анастезію.

На місці працюють правоохоронці.

Читайте: У Києві напівголий чоловік вистрибнув з вікна лікарні

Нагадаємо, як у РФ стоматолог впустив голку у горло пацієнтки.

Фото: Tomas Kostka/Dreamstime.com

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