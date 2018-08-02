У Маріуполі на Азовсталі перекинувся підйомник з робітниками. Є жертви

У Маріуполі Донецької області на ВАТ Металургійний комбінат Азовсталь при ремонті коксової печі загинув вогнетривник і травмований майстер.

– 31 липня, 16.00. Після закінчення ремонтних робіт на коксовій батареї 1-БІС (територія коксового цеху ПрАТ МК Азовсталь), під час спуску підйомник перекинувся разом з працівниками, які перебували у ньому, і впав з робочої ділянки коксової батареї. Повідомили 1 серпня 2018 р., – констатується в інформації Держпраці, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому уточнюється, що НП зі смертельними наслідками сталося з працівниками підрядної організації ТОВ Науково-впроваджувальне підприємство МАК.

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До речі, у Бердянську (Запорізька область) на заводі Південгідромаш під час проведення газозварювальних робіт загинув працівник.