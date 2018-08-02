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У Сумах застрелили екс-депутата міськради Анатолія Жука

У Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука. Він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів та був головою громадської організації Сумчани.

убийство депутата жука

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Тіло Анатолія Жука знайшов його батько, який прийшов до сина в гості.

Батько повідомив про вбивство о 19.12.

Поліція встановила, що екс-депутата вбили у дворі його будинку на вулиці Льва Толстого. Жук загинув від отриманих вогнепальних поранень.

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Поруч з місцем вбивства поліція знайшла пістолет.

З цією справою працює слідчо-оперативна група, кінологи.

Також на місце виїхало керівництво обласної поліції.

До речі, сьогодні в Кам’янському (Дніпропетровська область) приблизно о 15.15 вибухнув мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого був депутат міськради, керівник фракції Батьківщина Віталій Чернявський.

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