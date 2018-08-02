Українці загрожує довічне у Польщі – за спробу вбивства своєї дитини

Громадянці України, яка намагалася вбити власну дитину, загрожує у Польщі довічне ув’язнення.

Суд в Любліні заарештував 36-річну жінку на 3 місяці, повідомляє Польське радіо.

– Підставою для тимчасового арешту є як серйозність покарання, за яке у цьому випадку загрожує довічне ув’язнення, так і відсутність постійного місця проживання у Польщі, – повідомив прокурор Пьотр Сітарський.

Втім, на жінку ще чекає психіатрична експертиза, яка взначить ступінь її осудності.

Наразі новонароджена дівчинка важить 2,5 кг, вона перебуває під опікою лікарів. Стан породіллі важкий, але стабільний.

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Нагадаємо, 25 липня під Любліном у туалеті на фабриці з переробки овочів і фруктів українка народила дитину і намагалася її вбити.

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