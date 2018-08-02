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В аеропорту Парижа побилися репери, заарештувано 11 осіб

У залі очікування аеропорту в Парижі два французьких репера Booba і Kaaris побилися.

Поліція стверджує, що 11 осіб були заарештовані у зв’язку з цим інцидентом, в тому числі члени команди і друзі музикантів, повідомляє BBC.

Свідками стали десятки туристів. За наявними даними, два репера були на концерті в Барселоні.

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– Невелика кількість рейсів було затримано на 15-30 хвилин під час бою, і зал очікування був тимчасово закритий, – повідомив представник аеропорту.

Раніше Факти ICTV писали, що у відбірковому матчі чемпіонату світу 2019 Австралія – Філіппіни сталася масова бійка за участю гравців і персоналу обох команд.

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