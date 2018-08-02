В Одесі під час шторму чоловіка змило в море

На пляжі на 10-й станції Фонтану в Одесі чоловіка хвилею змило з пірсу. Його тіло досі шукають.
Трагедія сталася 1 серпня по час шторму, повідомляє Думская.
За словами очевидців, на допомогу відпочивальнику кинулися рятувальники, але через сильний шторм допомогти йому не вдалося.
Тіло чоловіка поки не вдалося знайти.
На місце події працює поліція.
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Раніше Факти ICTV писали, що на території одного з розважальних закладів Харкова 2-річний хлопчик впав у басейн. Лікарі не змогли врятувати дитину.
Фото: Думская
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