Невідомий на вантажівкі протаранив автомобіль, в якому перебували активіст Григорій Козьма та голова Одеської міської організації Народний рух України Михайло Кузаконь.

– Тільки що на мене та Михайла Кузаконя скоєно напад із використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в’їхала в машину, водій вистрибнув з авто ще на ходу і побіг. Водій втік на мопеді, що чекав його заздалегідь. За моєї пам’яті їх було троє, – заявив Григорій Козьма, передає Інтерфакс-Україна.

Також він додав, що після того як вантажівка врізалася в його автомобіль, він вискочив із машини та відкрив стрілянину по нападникам з травматичної зброї, через що вони ретирувалися.

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Наразі на місці працюють працівники поліції. Встановлюються обставини події.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за ст. 15 та 115 КК України (Замах на вбивство).

Михайло Кузаконь повідомив, що раніше йому надходили погрози і він звертався в зв’язку з цим у поліцію.

Правоохоронці, за його словами, почали кримінальне провадження, однак ніякого руху по ньому не було.











В Одесі вантажівкою протаранили автомобіль активістів / 6 фотографий

Нагадаємо, у Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Фото: Григорій Козьма

Відео: сайт Одеси.