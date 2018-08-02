PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Одесі вантажівкою протаранили автомобіль активістів/

В Одесі вантажівкою протаранили автомобіль активістів

Невідомий на вантажівкі протаранив автомобіль, в якому перебували активіст Григорій Козьма та голова Одеської міської організації Народний рух України Михайло Кузаконь.

– Тільки що на мене та Михайла Кузаконя скоєно напад із використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в’їхала в машину, водій вистрибнув з авто ще на ходу і побіг. Водій втік на мопеді, що чекав його заздалегідь. За моєї пам’яті їх було троє, – заявив Григорій Козьма, передає Інтерфакс-Україна.

Також він додав, що після того як вантажівка врізалася в його автомобіль, він вискочив із машини та відкрив стрілянину по нападникам з травматичної зброї, через що вони ретирувалися.

Читайте: У Бердянську застрелили відомого добровольця Сармата

Наразі на місці працюють працівники поліції. Встановлюються обставини події.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за ст. 15 та 115 КК України (Замах на вбивство).

Михайло Кузаконь повідомив, що раніше йому надходили погрози і він звертався в зв’язку з цим у поліцію.

Правоохоронці, за його словами, почали кримінальне провадження, однак ніякого руху по ньому не було.

image image image image image image
В Одесі вантажівкою протаранили автомобіль активістів / 6 фотографий

Нагадаємо, у  Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Фото: Григорій Козьма

Відео: сайт Одеси.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Чорне море в Одесі
В Одесі під час шторму чоловіка змило в море
В Одесі п’яна слідча влаштувала ДТП і показала стриптиз (18+)
На Тернопільщині вантажівка виїхала на тротуар та переїхала матір з донькою
У Миколаєві підліток на авто наїхав на 6-річну дитину
Стрілянина в Одесі
В Одесі через кавуни сталася стрілянина, є поранені
Потрійна аварія у Вишневому: водієві стало зле
У Києві трамвай протаранив авто: машина перекинулася на дах
Через 6 днів. У Островського примусово відібрали зразки для експертизи
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка