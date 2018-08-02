Решил поддержать. Под Шулявским мостом застрял грузовик

В Киеве сегодня утром водитель не рассчитал габариты своего грузовика и застрял под Шулявским мостом.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

На кадрах видео это выглядит так, будто автомобиль подпирает Шулявский путепровод, который закрыли из-за аварийного состояния и готовят к ремонту.

– Чтобы тот не рассыпался до начала ремонт, мужчина решил подпереть его своим автомобилем. Получилось! – говорится в подписи к видео.

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Напомним, в мае началась подготовка Шулявского путепровода к реконструкции, которая продлится 17 месяцев.

Зимой в Киеве обвалилась часть Шулявского моста, который реконструировали последний раз 30 лет назад.

Фото: скрин видео Киев Оперативный