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Замах на вбивство: у Кам’янському вибухнуло авто з депутатом

Зараз постраждалого депутата міськради Віталія Чернявського оперують, його стан тяжкий. 

Сьогодні у Кам’янському (Дніпропетровщина) приблизно о 15.15 вибухнув мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого перебував депутат міськради, керівник фракції Батьківщина Віталій Чернявський.

Подія сталася під час руху мікроавтобуса на перетині вулиць Москворецька та Сачка. Водій сам вибрався з автомобіля, який охопило полум’я, пише УНІАН.

Чоловіка госпіталізовано. Зараз його оперують, стан тяжкий.

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Замах на вбивство: у Кам’янському вибухнуло авто з депутатом / 2 фотографии

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Поліція кваліфікувала вибух авто депутата у Кам’янському як замах на вбивство.

Нагадаємо, у  Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

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