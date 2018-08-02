Зараз постраждалого депутата міськради Віталія Чернявського оперують, його стан тяжкий.

Сьогодні у Кам’янському (Дніпропетровщина) приблизно о 15.15 вибухнув мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого перебував депутат міськради, керівник фракції Батьківщина Віталій Чернявський.

Подія сталася під час руху мікроавтобуса на перетині вулиць Москворецька та Сачка. Водій сам вибрався з автомобіля, який охопило полум’я, пише УНІАН.

Чоловіка госпіталізовано. Зараз його оперують, стан тяжкий.



Замах на вбивство: у Кам’янському вибухнуло авто з депутатом / 2 фотографии

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Поліція кваліфікувала вибух авто депутата у Кам’янському як замах на вбивство.

Нагадаємо, у Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.