Зараз постраждалого депутата міськради Віталія Чернявського оперують, його стан тяжкий.
Сьогодні у Кам’янському (Дніпропетровщина) приблизно о 15.15 вибухнув мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого перебував депутат міськради, керівник фракції Батьківщина Віталій Чернявський.
Подія сталася під час руху мікроавтобуса на перетині вулиць Москворецька та Сачка. Водій сам вибрався з автомобіля, який охопило полум’я, пише УНІАН.
Чоловіка госпіталізовано. Зараз його оперують, стан тяжкий.
Замах на вбивство: у Кам’янському вибухнуло авто з депутатом / 2 фотографии
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Поліція кваліфікувала вибух авто депутата у Кам’янському як замах на вбивство.
Нагадаємо, у Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.
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