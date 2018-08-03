Кримчанин підпалив себе у центрі Сімферополя (18+)

Сьогодні у центрі Сімферополя кримськотатарський активіст так званої “поляни протесту” “Стрілецька” намагався вчинити акт самоспалення.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Він облився горючою рідиною і підпалив себе. На щастя, люди швидко загасили на ньому одяг.

Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.

На місці “поляни протесту” “Стрілецька”, де кримські татари побудували будинки, окупаційні власті планують побудувати новий район.

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До слова, сьогодні український політв’язень, кримський активіст Олександр Костенко вийшов на волю з російської колонії №5 у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Фото: Крим.Реалії