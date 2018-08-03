На Софіївській Борщагівці 18 людей отруїлися шаурмою, купленою в торговому павільйоні.

– Станом на 3 серпня внаслідок цього спалаху постраждали 18 осіб, в тому числі 2 дитини, – заявили в ГУ Держпродспоживслужби, передає Інтерфакс-Україна.

Всі хворі пов’язують захворювання з вживанням шаурми, яку було придбано в торговому павільйоні із виготовлення та реалізації шаурми та інших страв швидкого приготування Kabanos, що розташований на території ЖК Львівський маєток.

– Водночас протягом 1 серпня провести обстеження в повному обсязі не вдалося у зв’язку з тим, що двері павільйону були закриті. Працівник, який представився адміністратором торгових точок, до яких належить і цей павільйон, відмовився надавати інформацію про суб’єкта господарювання та реєстрацію його потужності, – розповіли у відомстві.

Вже 2 серпня фахівці продовжили розслідування разом з працівниками поліції.

За результатами проведеного обстеження на об’єкті виявлено низки порушень вимог санітарного законодавства та законодавства в сфері безпеки та окремих показників якості харчових продуктів.

Нагадаємо, вчора у Києві кількість госпіталізованих шаурмою збільшилася до 83 осіб.

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