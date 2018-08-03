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Під Києвом чоловік забив до смерті 85-річну матір

У Фастові 47-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння забив до смерті 85-річну матір.

Про це повідомили в поліції Київської області.

– 47-річний ростовчанин напідпитку завдав множинні удари руками по голові своєю тяжкохворій 85-річній матері, за якою доглядав. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. До обрання запобіжного заходу він буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання.

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Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Мінському шосе, у лісосмузі виявили труп 16-річної дівчинки 2002 року народження.

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