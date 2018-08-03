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Шукав їжу! У США ведмідь застряг в авто і спотворив салон

У США американський чорний ведмідь заліз у машину в пошуках їжі, а коли спробував вилізти і не зміг, розгромив салон. Визволяли рятувальники.

В машині хижак пригостився смаколиками і лишив власникам авто тільки півбанана, розірвані сидіння, подерті двері та вікна.

Ведмедя розбудили рятувальники, які потім відкрили двері – і ведмідь одразу втік.

Наслідки ведмежої ревізії зняли на відео, яке опублікувало НТВ.

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Нагадаємо, у США ведмідь пробрався у двір будинку, щоб скупатися в джакузі.

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