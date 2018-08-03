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Факти / Надзвичайні події / Шибайголова на Lanos йшов по зустрічній на лобове з копами. І його навіть не зупинили/

Шибайголова на Lanos йшов по зустрічній на лобове з копами. І його навіть не зупинили

У мережі з’явилося відео того, як поліція пропускає порушника на Lanos, який виїхав на зустрічну смугу через дві суцільні смуги.

Відео на YouTube опублікував користувач Foo Bar.

На кадрах видно, як Lanos через дві суцільні виїжджає на зустрічну смугу і дивом не допускає зіткнення з поліцейським авто.

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Однак, правоохоронці в свою чергу навіть не зупинилися, щоб покарати порушника. Копи спокійно об’їхали перешкоду і поїхали далі.

У коментарях користувачі відразу обурилися подібним упущенням правоохоронців.

Раніше Факти ICTV писали, що на Петропавлівській Борщагівці внаслідок переслідування втікача на мопеді автомобіль патрульної поліції впав в річку Нивка.

Фото: Скріншот з відео

Відео: Foo Bar.

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