Скандал у притулку на Волині: відкрито справу щодо сексуального насильства

За фактом правопорушень у притулку на Волині поліція розпочала ще одне кримінальне провадження.

– Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення розпусних дій щодо вихованки притулку для дітей у райцентрі Рожище, – розповідають у прес-службі ГУ НП України.

Сьогодні слідчі внесли відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Інформація надійшла до правоохоронців за результатами перевірки дитячого притулку Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

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Наразі проведено позаплановий медогляд та судово-медичне освідування дітей.

Нагадаємо, вчора правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактом застосування фізичного насильства до вихованців працівниками притулку (ч. 1 ст. 125 КК), а також за фактом неналежного виконання службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, що спричинило істотну шкоду здоров’ю (ч. 1 ст. 137 КК України).

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