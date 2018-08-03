У Києві на АЗС вибухнув автомобіль

У Києві на вулиці Богатирській на ходу загорівся автомобіль таксі Skoda. Водій встиг врятуватися.

За словами інспектора патрульної поліції, водій таксі виїхав на своєму авто з заправки, а потім машина зайнялася, повідомляє Інформатор.

Так, проїхавши близько 600 метрів, автомобіль моментально спалахнув на ходу.

Осередок займання знаходився під капотом. Відомо, що в автомобілі було встановлено газове обладнання.

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Водії, які проїжджали повз, намагалися загасити машину вогнегасниками, але безрезультатно.

В машині не було пасажирів. Водій встиг вчасно покинути авто і не постраждав.

Нагадаємо, на пляжі у Коблево прогримів вибух.

Фото/відео: Роман Барабаш Інформатор