У Києві на АЗС вибухнув автомобіль

У Києві на вулиці Богатирській на ходу загорівся автомобіль таксі Skoda. Водій встиг врятуватися.
За словами інспектора патрульної поліції, водій таксі виїхав на своєму авто з заправки, а потім машина зайнялася, повідомляє Інформатор.
Так, проїхавши близько 600 метрів, автомобіль моментально спалахнув на ходу.
Осередок займання знаходився під капотом. Відомо, що в автомобілі було встановлено газове обладнання.
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Водії, які проїжджали повз, намагалися загасити машину вогнегасниками, але безрезультатно.
В машині не було пасажирів. Водій встиг вчасно покинути авто і не постраждав.
Нагадаємо, на пляжі у Коблево прогримів вибух.
Фото/відео: Роман Барабаш Інформатор
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