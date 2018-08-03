У Швеції поліція застрелила чоловіка хворого на аутизм з іграшковим пістолетом

У Стокгольмі (Швеція) під час проведення перевірки в районі Вазастан поліція застрелила 20-річного чоловіка, який вийшов на вулицю з іграшковим пістолетом.
Про це повідомляє Expressen.
Як повідомляється, поліція відкрила вогонь у зв’язку з загрозливою ситуацією”.
Пізніше стало відомо, що загиблий страждав синдромом Дауна та аутизмом, і вийшов з дому з іграшковим пістолетом у руках.
Уточнюється, що викликали поліцію близько 4.00 місцеві жителі, які заявили про озброєну людину на вулиці. Прибулі на місце поліцейські зажадали щоб він поклав “зброю”, а коли він вимогу не було виконано – відкрили вогонь.
Читайте: Стрілянина у Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень
Мати загиблого повідомляє, що її син мав інвалідність і навіть не розмовляв, використовуючи для спілкування лише слово мама.
Поліцейські повідомляють, що проведуть внутрішнє розслідування щодо інциденту. На даний момент ніхто зі співробітників поліції не підозрюється у зв’язку з подією. В офіційному коментарі зазначається, що “при обшуку людини на станції Норра в Стокгольмі поліція опинилася у загрозливій ситуації і відкрила вогонь”.
Раніше в Майамі був убитий американський репер Джасей Дуейн Онфрой, більш відомий під своїм псевдонімом XXXTentacion.
Фото: Expressen.