У Швеції поліція застрелила чоловіка хворого на аутизм з іграшковим пістолетом

У Стокгольмі (Швеція) під час проведення перевірки в районі Вазастан поліція застрелила 20-річного чоловіка, який вийшов на вулицю з іграшковим пістолетом.

Про це повідомляє Expressen.

Як повідомляється, поліція відкрила вогонь у зв’язку з загрозливою ситуацією”.

Пізніше стало відомо, що загиблий страждав синдромом Дауна та аутизмом, і вийшов з дому з іграшковим пістолетом у руках.

Уточнюється, що викликали поліцію близько 4.00 місцеві жителі, які заявили про озброєну людину на вулиці. Прибулі на місце поліцейські зажадали щоб він поклав “зброю”, а коли він вимогу не було виконано – відкрили вогонь.

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Мати загиблого повідомляє, що її син мав інвалідність і навіть не розмовляв, використовуючи для спілкування лише слово мама.

Поліцейські повідомляють, що проведуть внутрішнє розслідування щодо інциденту. На даний момент ніхто зі співробітників поліції не підозрюється у зв’язку з подією. В офіційному коментарі зазначається, що “при обшуку людини на станції Норра в Стокгольмі поліція опинилася у загрозливій ситуації і відкрила вогонь”.

Раніше в Майамі був убитий американський репер Джасей Дуейн Онфрой, більш відомий під своїм псевдонімом XXXTentacion.

Фото: Expressen.