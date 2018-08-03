У Сочі сім’ю потоками води змило в море

У Сочі (Росія) цілу сім’ю змило в море потоками води через дощі.

Потужні потоки води підхопили і закрутили людей, жінка змогла врятуватися, батька знайшли трохи пізніше, а дітей ще шукають, пише Mash.

Зниклим дівчинці і хлопчику – 4 роки і 15 років відповідно.

Також, сьогодні в селищі Лазаревське малолітній хлопчик впав у зливову канаву під час дощу. Тіло дитини течією понесло в море, де його труп виявили рятувальники.

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Як розповів очевидець Данило Хегман виданню Кавказький вузол, разом з хлопчиком була бабуся, яка намагалася його врятувати.

– На очах у відпочиваючих і жителів Сочі дитина провалилася у відкриту каналізацію, і його віднесло потоками води. За ним стрибнула бабуся. ЇЇ дістали живу, а дитину витягли вже мертвою, – пояснив Хегман.

Раніше Факти ICTV писали, що на пляжі на 10-й станції Фонтану в Одесі чоловіка хвилею змило з пірсу. Його тіло досі шукають.

Відео: Лентач

Фото: Скріншот із відео