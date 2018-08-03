PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Сочі сім'ю потоками води змило в море/

У Сочі сім’ю потоками води змило в море

У Сочі (Росія) цілу сім’ю змило в море потоками води через дощі.

Потужні потоки води підхопили і закрутили людей, жінка змогла врятуватися, батька знайшли трохи пізніше, а дітей ще шукають, пише Mash.

Зниклим дівчинці і хлопчику – 4 роки і 15 років відповідно.

Також, сьогодні в селищі Лазаревське малолітній хлопчик впав у зливову канаву під час дощу. Тіло дитини течією понесло в море, де його труп виявили рятувальники.

Читайте: Заснув за кермом: в Сочі водій переїхав натовп на тротуарі (18+)

Як розповів очевидець Данило Хегман виданню Кавказький вузол, разом з хлопчиком була бабуся, яка намагалася його врятувати.

– На очах у відпочиваючих і жителів Сочі дитина провалилася у відкриту каналізацію, і його віднесло потоками води. За ним стрибнула бабуся. ЇЇ дістали живу, а дитину витягли вже мертвою, – пояснив Хегман.

Раніше Факти ICTV писали, що на  пляжі на 10-й станції Фонтану в Одесі чоловіка хвилею змило з пірсу. Його тіло досі шукають.

Відео: Лентач

Фото: Скріншот із відео

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Шибайголова на Lanos йшов по зустрічній на лобове з копами. І його навіть не зупинили
Шукав їжу! У США ведмідь застряг в авто і спотворив салон
У Запоріжжі дитина вистрибнула з 3 поверху через пожежу
Вбивство депутата в Сумах: з’явились нові подробиці
У Києві на АЗС вибухнув автомобіль
У Чернівцях дівчина викинулася з п’ятого поверху, врятувати не вдалося
У Києві жінка померла у кріслі стоматолога
Немовля
Українці загрожує довічне у Польщі – за спробу вбивства своєї дитини
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка