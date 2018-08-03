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У Запоріжжі дитина вистрибнула з 3 поверху через пожежу

У Запоріжжі на вулиці Воронезькій загорілася квартира на третьому поверсі. У цей момент вдома знаходився 12-річний хлопчик, який рятуючись від вогню, вистрибнув з вікна.

Про це повідомляє міський сайт 061 з посиланням на коментар голови Незалежної профспілки медиків швидкої допомоги Анатолій Сидоренка.

Батьки залишили підлітка вдома одного. Пожежа виникла через чайника.

Після того, як школяр зрозумів, що не зможе покинути квартиру, він вирішив вистрибнути з вікна.

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Хлопчик вижив, проте отримав закритий перелом кісток п’ят. Підлітка доставили в обласну дитячу лікарню.

Нагадаємо, нещодавно величезна пожежа вибухнула в п’ятиповерховому житловому будинку в лондонському Вест Хемпстеде.

Фото: Hermes RiveraUnsplash

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