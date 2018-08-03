Вбивство депутата в Сумах: з’явились нові подробиці

Свідки вбивства колишнього депутата і чиновника Сумської міськради Анатолія Жука чули кілька пострілів.

Про це повідомляє Сегодня.

– Свідки були, це сусіди, які чули постріли, – заявив інспектор відділу комунікації Нацполіціі в Сумській області Володимир Крупецьких.

Не озвучують поліцейські поки і версії трагедії. Однак, за їхніми словами, варіант самогубства відпадає точно.

У даний час поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, у Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука. Він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів та був головою громадської організації Сумчани.

Фото: Паноraмa