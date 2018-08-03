PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вбивство депутата в Сумах: з'явились нові подробиці/

Вбивство депутата в Сумах: з’явились нові подробиці

Свідки вбивства колишнього депутата і чиновника Сумської міськради Анатолія Жука чули кілька пострілів.

Про це повідомляє Сегодня.

– Свідки були, це сусіди, які чули постріли, – заявив інспектор відділу комунікації Нацполіціі в Сумській області Володимир Крупецьких.

Не озвучують поліцейські поки і версії трагедії. Однак, за їхніми словами, варіант самогубства відпадає точно.

У даний час поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте: Замах на вбивство: у Кам’янському вибухнуло авто з депутатом

Нагадаємо, у Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука. Він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів та був головою громадської організації Сумчани.

Фото: Паноraмa

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Шукав їжу! У США ведмідь застряг в авто і спотворив салон
У Запоріжжі дитина вистрибнула з 3 поверху через пожежу
У Києві на АЗС вибухнув автомобіль
убийство депутата жука
У Сумах застрелили екс-депутата міськради Анатолія Жука
У Чернівцях дівчина викинулася з п’ятого поверху, врятувати не вдалося
У Києві жінка померла у кріслі стоматолога
Немовля
Українці загрожує довічне у Польщі – за спробу вбивства своєї дитини
Ватажівка застрягла під мостом
Решил поддержать. Под Шулявским мостом застрял грузовик
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка