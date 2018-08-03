В Ніжинському районі Чернігівської області перекинувся мікроавтобус з групою дітей, які направлялися на відпочинок. Травми отримали чотири дитини та четверо дорослих.

Про це пише прес-служба поліції області в Facebook.

До Ніжинської лікарні доставлені восьмеро постраждалих – четверо дорослих і четверо дітей, троє з травмованих – у стабільно важкому стані.

Правоохоронці з’ясували, що мікроавтобус Volkswagen рухався з Києва у Конотоп (Сумська область) – транспорт перевозив дітей з батьками, які прямували на водний відпочинок.

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– За попередньою інформацією, під час виконання маневру обгону жінка-водій не впоралася з керуванням, автомобіль зачепив бордюр і ліг на бік, – сказано в повідомленні.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження).









Їхали на відпочинок. У Чернігівській області перекинувся автобус з дітьми / 5 фотографий

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Фото: Facebook.