Залишилася купа металу: в Маріуполі Таврія влетіла у плиту

Вночі проти п’ятниці, 3 серпня, у Маріуполі сталась смертельна ДТП.
Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.
– Внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з бетонною плитою загинуло двоє людей 1985 та 1962 року народження, — йдеться у повідомленні.
Подія сталась приблизно опівночі п’ятниці, 3 серпня. Так, о 00.26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на перехресті вул. Італійська та вул. Торгова у Центральному районі м. Маріуполь.
Читайте: ДТП на трасі Одеса-Рені: Honda протаранила пасажирську маршрутку
Обставини та причина події встановлюється.
Від Головного управління залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, в Одесі невідомий на вантажівці протаранив автомобіль активістів.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+