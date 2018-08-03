Залишилася купа металу: в Маріуполі Таврія влетіла у плиту

Вночі проти п’ятниці, 3 серпня, у Маріуполі сталась смертельна ДТП.

Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.

– Внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з бетонною плитою загинуло двоє людей 1985 та 1962 року народження, — йдеться у повідомленні.

Подія сталась приблизно опівночі п’ятниці, 3 серпня. Так, о 00.26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на перехресті вул. Італійська та вул. Торгова у Центральному районі м. Маріуполь.

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Обставини та причина події встановлюється.

Від Головного управління залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, в Одесі невідомий на вантажівці протаранив автомобіль активістів.