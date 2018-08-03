Застрелили уві сні: нові подробиці вбивства депутата у Сумах

Колишнього депутата і чиновника Сумської міської ради Анатолія Жука застрелили у дворі його будинку, коли він спав на карематі.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний,передає Inforesist.

– Незадовго до вбивства у будинку на другому поверсі сталася невелика пожежа. Очевидно, Анатолій загасив її самостійно, після чого вийшов на подвір’я і приліг на каремат відпочити. Жука застрелили, коли він, ймовірно, спав у дворі свого будинку. Тіло сина знайшов батько, який приїхав допомогти усунути наслідки пожежі, – зазначив Могильний.

За його словами, Жук помер від двох вогнепальних поранень – у спину в області серця і у ліву скроню. При цьому він не уточнив, скільки всього було пострілів і скільки гільз знайшли правоохоронці, а також де були у момент вбивства дружина і дочка Жука, посилаючись на таємницю слідства.

Також він розповів, що пістолет, знайдений на місці вбивства, марки чеського виробництва. Чи був екс-депутат убитий саме з цієї зброї, буде відомо після експертизи, зазначив Могильний.

За словами Могильного, розглядається кілька версій вбивства, як на побутовому грунті, так і версія замовного вбивства.

Знайомі Анатолія Жука розповідають, що на своїй сторінці у Фейсбуці за кілька днів до вбивства викладав скріни переписки, в якій йому погрожували. Однак потім їх видалив. Зараз їх на ФБ немає. Можливо, слідство отримає доступ до його профіля і зможе встановити, хто саме погрожував,

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Нагадаємо, у Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука. Він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів та був головою громадської організації Сумчани.