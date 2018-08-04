На Херсонщині п’яний військовий комісар насмерть збив подружжя

У смт Чаплинка Херсонської області п’яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя. Через смертельну ДТП двоє неповнолітніх дітей залишились сиротами.
Аварія сталася в смт. Чаплинка Херсонської області 3 серпня близько 21 год., повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
– Військовий комісар, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем ВАЗ-2106 здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження.
Внаслідок ДТП чоловік і жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків, – написала вона.
Винуватця трагедії затримано в порядку ст. 208 КПК України. Проводяться слідчі та процесуальні дії.
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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
У прес-службі Сухопутних військ ЗСУ додали, що смертельна ДТП сталася з вини воєнкома – майора Олександра Андрєєва.
– Згідно з рішенням Командувача Сухопутними військами ЗСУ, військового комісара Чаплинського районного військового комісаріату звільнено з лав ЗСУ та позбавлено військового звання відповідно до чинного законодавства, – йдеться у повідомленні.
Нещодавно на Тернопільщині вантажівка виїхала на тротуар і переїхала матір із донькою. 8-річна дівчинка загинула на місці.
Фото: Лариса Сарган/Facebook