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На Херсонщині п’яний військовий комісар насмерть збив подружжя

У смт Чаплинка Херсонської області п’яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя. Через смертельну ДТП двоє неповнолітніх дітей залишились сиротами.

На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя

Аварія сталася в смт. Чаплинка Херсонської області 3 серпня близько 21 год., повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

– Військовий комісар, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем ВАЗ-2106 здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження.

Внаслідок ДТП чоловік і жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків, – написала вона.

Винуватця трагедії затримано в порядку ст. 208 КПК України. Проводяться слідчі та процесуальні дії.

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На Херсонщині п’яний військовий комісар насмерть збив подружжя / 4 фотографии

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

У прес-службі Сухопутних військ ЗСУ додали, що смертельна ДТП сталася з вини воєнкома – майора Олександра Андрєєва.

– Згідно з рішенням Командувача Сухопутними військами ЗСУ, військового комісара Чаплинського районного військового комісаріату звільнено з лав ЗСУ та позбавлено військового звання відповідно до чинного законодавства, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно на Тернопільщині вантажівка виїхала на тротуар і переїхала матір із донькою. 8-річна дівчинка загинула на місці.

Фото: Лариса Сарган/Facebook

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