У смт Чаплинка Херсонської області п’яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя. Через смертельну ДТП двоє неповнолітніх дітей залишились сиротами.

Аварія сталася в смт. Чаплинка Херсонської області 3 серпня близько 21 год., повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

– Військовий комісар, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем ВАЗ-2106 здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження. Внаслідок ДТП чоловік і жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків, – написала вона.

Винуватця трагедії затримано в порядку ст. 208 КПК України. Проводяться слідчі та процесуальні дії.







На Херсонщині п’яний військовий комісар насмерть збив подружжя / 4 фотографии

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

У прес-службі Сухопутних військ ЗСУ додали, що смертельна ДТП сталася з вини воєнкома – майора Олександра Андрєєва.

– Згідно з рішенням Командувача Сухопутними військами ЗСУ, військового комісара Чаплинського районного військового комісаріату звільнено з лав ЗСУ та позбавлено військового звання відповідно до чинного законодавства, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно на Тернопільщині вантажівка виїхала на тротуар і переїхала матір із донькою. 8-річна дівчинка загинула на місці.