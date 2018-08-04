PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Закарпатті жінка намагалася продати 3-річного сина за $2,5 тис./

На Закарпатті жінка намагалася продати 3-річного сина за $2,5 тис.

У Закарпатській області затримали жінку, яка намагалася продати свого 3-річного сина для жебракування за $2,5 тис.

На Закарпатті жінка намагалася продати сина для жебракування

У Мукачево 39-річна жінка підшукала покупців і домовилася про передачу своєї дитини за $2,5 тис. з метою трудової експлуатації для жебракування, повідомляє Нацполіція.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно з бійцями КОРДу провели спецоперацію та запобігли спробі продажу хлопчика.

image image image image
На Закарпатті жінка намагалася продати 3-річного сина за $2,5 тис. / 4 фотографии

Читайте: У Києві викрили клініку, яка торгувала дітьми

Жінку викрито в момент передачі дитини та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За вчинене затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

До слова, у Хмельницькому жінка намагалася продати двох дітей – 5-річну доньку та 7-річного сина – за $35 тис.

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Україна розгорне додатковий батальйон на кордоні з Угорщиною
Маршрутка
У Миколаєві маршрутка з сидіннями-табуретками везла дітей на море
В Одесі жінка народила двійню на прогулянці біля моря
На Закарпатті чоловік за 100 тис. грн продав 7-місячного сина
Як обрати спорт для дитини: чому важливо стояти на своєму і на що звертати увагу
На Харківщині двоє дівчаток потонули у саморобному басейні
У Києві позашляховик насмерть збив дитину на переході
У Києві позашляховик насмерть збив дитину на переході
Голодні та з немовлям у коробці: на курорті Херсонщини знайшли дітей-мауглі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка