У Закарпатській області затримали жінку, яка намагалася продати свого 3-річного сина для жебракування за $2,5 тис.

У Мукачево 39-річна жінка підшукала покупців і домовилася про передачу своєї дитини за $2,5 тис. з метою трудової експлуатації для жебракування, повідомляє Нацполіція.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно з бійцями КОРДу провели спецоперацію та запобігли спробі продажу хлопчика.







На Закарпатті жінка намагалася продати 3-річного сина за $2,5 тис. / 4 фотографии

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Жінку викрито в момент передачі дитини та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За вчинене затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.