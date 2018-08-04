У Закарпатській області затримали жінку, яка намагалася продати свого 3-річного сина для жебракування за $2,5 тис.
У Мукачево 39-річна жінка підшукала покупців і домовилася про передачу своєї дитини за $2,5 тис. з метою трудової експлуатації для жебракування, повідомляє Нацполіція.
Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно з бійцями КОРДу провели спецоперацію та запобігли спробі продажу хлопчика.
На Закарпатті жінка намагалася продати 3-річного сина за $2,5 тис. / 4 фотографии
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Жінку викрито в момент передачі дитини та затримано в порядку ст. 208 КПК України.
За вчинене затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.
До слова, у Хмельницькому жінка намагалася продати двох дітей – 5-річну доньку та 7-річного сина – за $35 тис.
Фото: Нацполіція
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