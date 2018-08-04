Намагалася об’їхати собаку: під Одесою авто влетіло у відбійник. Загинула дитина

Сьогодні в Одеській області сталася ДТП. У результаті загинула дитина, ще двоє дітей і двоє дорослих госпіталізовані.

Про це повідомляє патрульна поліція.

– На 323-му км автодороги Київ – Одеса виникла дорожньо-транспортна пригода. По прибуттю на місце виклику о 6.28 рятувальники встановили, що під час руху сталося зіткнення легкового автомобіля з дорожнім металевим відбійником. У результаті події загинув 7-річний хлопчик і 4 особи постраждали. У салоні автомобіля затиснута конструкціями дівчинка. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері салону і дістали дитину, – сказано у повідомленні.

Постраждалі з травмами різної тяжкості доставлені у лікарню.

Причини трагедії встановлюються.

За даними поліції Одеської області 36-річна водій автомобіля, намагаючись об’їхати собаку, який вибіг на проїжджу частину дороги, не впоралася з керуванням і в’їхала у металевий відбійник.

На місці події загинув її син 2011 року народження, водій, ще один дорослий і двоє малолітніх дітей госпіталізовані.

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До речі, у смт Чаплинка Херсонської області п’яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя. Через смертельну ДТП двоє неповнолітніх дітей залишились сиротами.