PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Намагалася об'їхати собаку: під Одесою авто влетіло у відбійник. Загинула дитина/

Намагалася об’їхати собаку: під Одесою авто влетіло у відбійник. Загинула дитина

Сьогодні в Одеській області сталася ДТП. У результаті загинула дитина, ще двоє дітей і двоє дорослих госпіталізовані.

Про це повідомляє патрульна поліція.

– На 323-му км автодороги Київ – Одеса виникла дорожньо-транспортна пригода. По прибуттю на місце виклику о 6.28 рятувальники встановили, що під час руху сталося зіткнення легкового автомобіля з дорожнім металевим відбійником. У результаті події загинув 7-річний хлопчик і 4 особи постраждали. У салоні автомобіля затиснута конструкціями дівчинка.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері салону і дістали дитину, – сказано у повідомленні.

Постраждалі з травмами різної тяжкості доставлені у лікарню.

Причини трагедії встановлюються.

За даними поліції Одеської області 36-річна водій автомобіля, намагаючись об’їхати собаку, який вибіг на проїжджу частину дороги, не впоралася з керуванням і в’їхала у металевий відбійник.

На місці події загинув її син 2011 року народження, водій, ще один дорослий і двоє малолітніх дітей госпіталізовані.

Читайте: В Одесі дівчата-підлітки жорстоко побили ровесницю та зняли відео (18+)

До речі, у смт Чаплинка Херсонської області п’яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя. Через смертельну ДТП двоє неповнолітніх дітей залишились сиротами.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя
На Херсонщині п’яний військовий комісар насмерть збив подружжя
Їхали на відпочинок. У Чернігівській області перекинувся автобус з дітьми
Залишилася купа металу: в Маріуполі Таврія влетіла у плиту
ДТП на трасі Одеса-Рені: Honda протаранила пасажирську маршрутку
В Одесі вантажівкою протаранили автомобіль активістів
В Одесі п’яна слідча влаштувала ДТП і показала стриптиз (18+)
На Тернопільщині вантажівка виїхала на тротуар та переїхала матір з донькою
У Миколаєві підліток на авто наїхав на 6-річну дитину
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка