Потрапила під потяг: у Сумах загинула відома ведуча

3 серпня у Сумах трагічно загинула відома телеведуча місцевої телекомпанії Академ TV Юлія Тютченко.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на співробітника відділу комунікації Головного управління Національної поліції України у Сумській області Володимира Крупецьких.

Як розповів правоохоронець, подія сталася 3 серпня близько 18.30 на ділянці залізничної колії Суми – Товарна у районі Блакитних озер і вулиці Героїв Крут.

– Компанія, в якій були сумчанка 1987 року народження і її чоловік, відпочивала на природі. Потім жінка вирішила піти додому, а її чоловік залишився відпочивати далі. У результаті сумчанка потрапила під пасажирський потяг, який завдав їй травми, несумісні з життям, – зазначив Крупецьких.

Юлія Тютченко багато років була ведучою телекомпанії Академ TV. Однак останнім часом жінка перейшла на іншу роботу.

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До речі, у Киргизії в ніч на 3 червня загинула Місіс світу-2018 Санія Шакірова.