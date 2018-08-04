У Росії розбився вертоліт – 18 загиблих

У Красноярському краї Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо всі вони загинули. У мережі з’явилося перше відео з місця катастрофи.

Про це повідомляє Mash.

– У Красноярському краї впав вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо всі вони загинули.

Мі-8 перевозив робітників вахтовиків. Катастрофа сталася в Таруханском районі, – йдеться у повідомленні.

За інформацією, вертоліт Мі-8 перед падінням зачепив інший вертоліт.

– Машини вилітали один за одним: перший вертоліт злетів о 9.29, другий – о 9.43. Приблизно через 10 хвилин Мі-8 лопатями зачепив вантаж першого вертольота. На борту іншої машини ніхто не постраждав, – пише видання.

РИА Новости з посиланням на джерело повідомляє, що вертоліт під час аварії згорів – при зіткненні з землею у нього вибухнули обидва паливні баки.

Читайте: Їхали на відпочинок. У Чернігівській області перекинувся автобус з дітьми

За даними Західно-Сибірського слідчого управління СК на транспорті, на борту знаходилися 3 члени екіпажу та 15 пасажирів-вахтовиків.

Порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Перше відео з місця катастрофи Мі-8

Ми також писали про те, як у російському Сочі сім’ю змило в море потоками води.

Фото: Скріншот відео/Mash