У Росії розбився вертоліт – 18 загиблих

У Красноярському краї Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо всі вони загинули. У мережі з’явилося перше відео з місця катастрофи.
Про це повідомляє Mash.
– У Красноярському краї впав вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо всі вони загинули.
Мі-8 перевозив робітників вахтовиків. Катастрофа сталася в Таруханском районі, – йдеться у повідомленні.
За інформацією, вертоліт Мі-8 перед падінням зачепив інший вертоліт.
– Машини вилітали один за одним: перший вертоліт злетів о 9.29, другий – о 9.43.
Приблизно через 10 хвилин Мі-8 лопатями зачепив вантаж першого вертольота. На борту іншої машини ніхто не постраждав, – пише видання.
РИА Новости з посиланням на джерело повідомляє, що вертоліт під час аварії згорів – при зіткненні з землею у нього вибухнули обидва паливні баки.
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За даними Західно-Сибірського слідчого управління СК на транспорті, на борту знаходилися 3 члени екіпажу та 15 пасажирів-вахтовиків.
Порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини події.
Перше відео з місця катастрофи Мі-8
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Фото: Скріншот відео/Mash