В Одесі дівчата-підлітки жорстоко побили ровесницю та зняли відео (18+)

В Одесі група неповнолітніх дівчат 13-14 років жорстоко побила ровесницю та зняла це на відео. Причиною бійки став хлопець.

27 липня на території Малиновського району Одеси група неповнолітніх дівчат побила ровесницю, повідомляє Нацполіція.

Відео зі знущаннями правоохоронці виявили в інтернеті 28 липня.

Учасниками події виявилися знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу вчились в одній зі шкіл Одеси.

– Причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом, розірвавши з дівчиною стосунки, почав залицятися до потерпілої. Спочатку дівчата з’ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку, – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Дніпрі компанія побила пасажира у маршрутці і напала на поліцейських

Батьки усіх правопорушниць притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею хуліганство ККУ. Слідство триває.

Увага, відео містить нецензурну лексику!