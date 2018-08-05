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Кривава ДТП під Чернівцями: одна людина загинула, багато постраждалих

У Чернівецькій області поблизу села Недобоївці Хотинського району сьогодні о 16.00 сталася масштабна ДТП, в якій загинула одна людина, ще 7 – госпіталізовано.

ДТП

Про це повідомляє обласна поліція.

Працівники поліції з’ясували, що, рухаючись зі сторони Чернівців, автомобіль Opel з невідомих поки причин раптово виїхав на зустрічну смугу. Зачепивши мікроавтобус Ford Transit, він також зіткнувся з мінівеном Volkswagen Caddy.

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– На момент зіткненні в автомобілі Opel перебувало п’ятеро осіб, а у Volkswagen Caddy – троє. З травмами різного ступеню тяжкості усі восьмеро потерпілих були доставлені до лікарні. Серед них і 6-річна дівчинка. Від отриманих внаслідок ДТП травм у реанімації помер 60-річний водій автомобіля Opel, – йдеться у повідомленні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Кривава ДТП під Чернівцями: одна людина загинула, багато постраждалих / 3 фотографии

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі водій автомобіля Lexus RX 350 збив на смерть двох пішоходів.

Фото: cv.npu.gov.ua

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