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Під Хмельницьким фура з зерном злетіла з моста у річку

У Староконстянтинові Хмельницької області сталася ДТП за участі вантажівки.

Фура злетіла у річку

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– Фура з двома причепами зерна злетіла з моста у річку. Попередньо, причиною аварії стало колесо, що лопнуло. Одна людина госпіталізована. Другу затиснуло в кабіні, йдуть роботи по звільненню нижніх кінцівок, – йдеться у повідомленні.

На місці аварії працюють рятувальники, патрульна поліція і швидка.

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Раніше повідомлялося, що у Дніпрі водій автомобіля Lexus RX 350 збив на смерть двох пішоходів.

Фото: dtp.kiev.ua

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