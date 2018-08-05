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Пішов купатись і зник. Під Одесою з моря дістали тіло хлопця

У Біляївському районі Одеської області ввечері 4 серпня під час відпочинку з друзями на Хаджибейському лимані пішов купатись та зник 21-річний хлопець.

Чорне море в Одесі

Про це повідомляє ДСНС.

– До пошукових робіт було залучено фахівців водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області. 5 серпня о 09.40 тіло загиблого було виявлено на вилучено на берег, – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, рятувальники шукають у Затоці чоловіка, який пішов купатися та зник ще 1 серпня.

Нагадаємо, днями на пляжі на 10-й станції Фонтану в Одесі чоловіка хвилею змило з пірсу. Його тіло досі шукають.

Фото: Думская

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