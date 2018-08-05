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Поліція затримала батька, який зґвалтував дочку хвору на ДЦП

4 серпня чоловік 1978 року народження зґвалтував 15-річну дочку з діагнозом ДЦП.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його інформацією, до поліції звернувся брат потерпілої.

Аброськін повідомив про те, що зловмисника затримали, в ході огляду докази вилучено.

Читайте: Педофіл вийшов з в’язниці і зґвалтував 10-річну дівчинку

На його думку, цей випадок підтверджує необхідність створення реєстру статевих злочинців і посилення покарання за статеві злочини проти дітей.

Нещодавно у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.

Фото: Facebook.

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