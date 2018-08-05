Поліція затримала батька, який зґвалтував дочку хвору на ДЦП

4 серпня чоловік 1978 року народження зґвалтував 15-річну дочку з діагнозом ДЦП.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
За його інформацією, до поліції звернувся брат потерпілої.
Аброськін повідомив про те, що зловмисника затримали, в ході огляду докази вилучено.
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На його думку, цей випадок підтверджує необхідність створення реєстру статевих злочинців і посилення покарання за статеві злочини проти дітей.
Нещодавно у Коломиї двоє дорослих чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку.
Фото: Facebook.
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