Смертельна ДТП у Дніпрі: Lexus збив двох пішоходів

У Дніпрі на проспекті Слобожанського водій автомобіля Lexus RX 350 збив вночі 4 серпня двох пішоходів.

Про це повідомляє обласна поліція.

Від отриманих травм чоловік і жінка, які перетинали дорогу в районі електроопори №459, загинули на місці.

Особи загиблих, яким на вигляд 30-35 років, і досі не встановлені.

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Поліція встановлює всі обставини події.

За фактом загибелі у ДТП двох людей відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

До слова, Факти ICTV раніше зібрали найбільш кричущі випадки, коли мажори ставали винуватцями кривавих аварій.

Фото: dp.npu.gov.ua